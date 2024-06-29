Спикер Палаты представителей Джонсон призвал Байдена уйти в отставку

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал к отставке президента Джо Байдена. По словам чиновника, это должно быть сделано в соответствии с 25-й поправкой к Конституции, которая регулирует случаи недееспособности главы государства.
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