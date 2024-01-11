Изменения в ОМС: какую медпомощь россияне смогут получить в 2024 году бесплатно

В наступившем 2024 году у россиян появится возможность получить еще больше услуг по полису ОМС. Рассказываем, какие изменения произошли в работе государственных больниц и поликлиник и на что могут рассчитывать пациенты.
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