В Омске локально включат электросирены и громкоговорители. Их должны услышать жители поселка Новоалександровка в Советском округе.
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В Омске локально включат электросирены и громкоговорители. Их должны услышать жители поселка Новоалександровка в Советском округе.