Первые лесные пожары потушили в Иркутской области

10 апреля в лесном фонде Иркутской области зарегистрированы первые возгорания. Очаги охватили сразу несколько районов: Иркутский район – 2 пожара и по одному Слюдянском, Баяндаевском, Шелеховском районах.
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