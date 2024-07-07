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Владимирские новости

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Владимирский борец Магомед Муртазалиев отказался от выступления на Олимпиаде

Владимирский борец Магомед Муртазалиев отказался от выступления на Олимпиаде

Исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению — отказаться от участия в Олимпийских играх.

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