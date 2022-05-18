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Что такое мангольд, как и для чего его сажать?

Что такое мангольд, как и для чего его сажать?

Немногие знают, что таким экзотичным названием скрывается очень вкусная листовая свекла. Что это за культура, как ее сажают и в каких целях применяют? Особенности мангольда и его полезные свойства Близкий родственник свеклы отличается тем, что у него употребляют в пищу не корнеплод, а сочные стебли.

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