Что такое мангольд, как и для чего его сажать?

Немногие знают, что таким экзотичным названием скрывается очень вкусная листовая свекла. Что это за культура, как ее сажают и в каких целях применяют? Особенности мангольда и его полезные свойства Близкий родственник свеклы отличается тем, что у него употребляют в пищу не корнеплод, а сочные стебли.