Трамп опубликовал сообщение Зеленского, просящего его о встрече в Нью-Йорке

Ему передали письмо через украинского дипломата Дениса Сеника Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал сообщение, в котором Владимир Зеленский просит его об очной встрече в Нью-Йорке.
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