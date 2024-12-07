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Ученые раскрыли тайну происхождения крупнейших галактик во Вселенной

Ученые раскрыли тайну происхождения крупнейших галактик во Вселенной

Ученые из Университета Саутгемптона в сотрудничестве с коллегами из Китайской академии наук сделали значительное открытие, которое проливает свет на механизм формирования крупнейших галактик, известных как гигантские эллиптические галактики.

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