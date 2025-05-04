Путин опроверг слухи о своей склонности к риску в новом документальном фильме

Владимир Путин в интервью для фильма сообщил, что его склонность к риску преувеличена. Президент поделился своим опытом пребывания в зоне боевых действий на Кавказе и пояснил, что принятые меры предосторожности были оправданными.
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