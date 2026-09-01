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Царьград

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"Аэрофлот" приобрел 49% акций "Аэромара" у Lufthansa

"Аэрофлот" приобрел 49% акций "Аэромара" у Lufthansa

"Аэрофлот" завершил сделку по приобретению 49% акций "Аэромара" у Lufthansa. Сделка, одобренная Владимиром Путиным в марте, закрыта 1 сентября.

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