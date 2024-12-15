Конфликт между Россией и Украиной мог уже давно завершиться, однако Запад продолжает его раздувать. Благодаря западной помощи Киев может оказаться в невыгодном положении после прекращения огня, заявил бывший специальный помощник в Пентагоне Дуглас Маккиннон в материале для The Hill.