Роман Еремин: «Каминский не тренирует, просто лишь бы тренировались, он продумывает все наперед, и тренировочный процесс превращается в продуманный план»

Биатлонист Роман Еремин поделился впечатлениями от тренировок в группе Юрия Каминского. – Плюсы в работе бок о бок с лидером сборной Латыповым чувствуются? – Да, Эдик в каком-то смысле уникальный спортсмен, он очень мотивирован и ставит глобальные цели, так что ты волей-неволей начинаешь тоже смотреть в одну сторону с ним.