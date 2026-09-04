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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Для «Спартака» возвращение Зобнина на свой уровень покупка номер один». Радимов о хавбеке

Владислав Радимов оценил игру полузащитника «Спартака» Романа Зобнина . В 6 матчах сезона РПЛ на счету 32-летнего игрока 1 гол и 1 ассист.

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