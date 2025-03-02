Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским одним жестом послал сигнал американскому лидеру Дональду Трампу после скандала, случившегося в Белом Доме из-за визита украинского лидера.
Стармер одним жестом послал сигнал обидевшему Зеленского Трампу
Комментарии
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Геннадий Бережнов
На этот сигнал должны обратить внимание в Вашингтоне, но не понял Кир, что этот бардак и был заготовлен для того, что бы свалить расходы на ЕС обоснованно и улыбнувшись удалиться!
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20 час.
Eduard
Английское убожество всё не может забыть империалистическое прошлое с грабежами и кучей рабов!
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15 час.
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