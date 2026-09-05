Астрахань: «Калуга» начинает матч с «Волгарем»

Матч начнется в 18:00, составы команд уже известны.В Астрахани начинается матч 8-го тура Второй лиги по футболу (дивизион А, золото), в котором встречаются местный «Волгарь» и «Калуга».
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