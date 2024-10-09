Делегация Иркутской области во главе с министром спорта Приангарья Павлом Богатыревым примет участие в работе XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который с 17 по 19 октября пройдет в Уфе.
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