Русские подлодки c "Цирконами" на подходе

Алексей Горшков

Много, конечно, у нас дураков, но К ЯДЕРНОМУ УДАРУ ПО СТРАНЕ ПРИЗЫВАТЬ... МЕНТАЛИТЕТ у нас другой! Помню,как я - студент,входящий в организацию "Снежный десант", занимавшейся историей Великой Отечественной войны - в походе, в какой-то смоленской деревушке,опрашивал одного ветерана. Он в 1942 году под Новгородом в плен попал,освободили его американцы. С его слов, как они немецкие города брали - ставили вокруг артиллерию, и долбили,пока гарнизон города не капитулирует! То, что от этого масса мирных жителей погибнет - "ерунда - немцы же,враги"! У наших же достижения победы такой ценой И В МЫСЛЯХ НЕ БЫЛО !!! Они штурмовали вражеские населённые пункты,стремясь не задеть "мирняк", при этом рискуя СОБСТВЕННЫМИ жизнями... Что интересно - опрашивал я в перестроечные годы, когда "сверху" уже диктовалось, что американский подход ... "гуманнее", т.к. жизни своего личного состава сберегает! Ладно - мы ещё от этой "американщины" очухались! А вот соседи себя не сохранили - Донбасса им мало - они уже по "мирняку" в Белгороде долбят! Израильтяне вот САМИ похоронили отношение к евреям,как к жертвам Холокоста - долбя по "мирняку" в Секторе Газа: УЧИТЕЛЯ-ТО ТЕ ЖЕ !!! Естественно - Великобритания нам вечно "гадит", гадим и мы ей - но гораздо изящнее и тоньше, о ТОТАЛЬНОМ УНИЧТОЖЕНИИ её никогда и не задумывались! Сдаётся мне, что статейка эта ЦИПСОШНАЯ ПРОВОКАЦИЯ - типа: "Вон, что эти русские звери удумали"!