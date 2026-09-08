Как я оживила безликую квартиру без ремонта: 7 приёмов и один бесплатный секрет

Бывает, заходишь в квартиру — вроде бы всё аккуратно, стены ровные, мебель на месте, а ощущение, будто попал в гостиничный номер, из которого только что выехали постояльцы.
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