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Регионы России

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Минобороны РФ: уничтожение 12 беспилотных катеров ВСУ в Черном море за неделю

Минобороны РФ: уничтожение 12 беспилотных катеров ВСУ в Черном море за неделю

Российские военнослужащие за последнюю неделю уничтожили 12 беспилотных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) в акватории Чёрного моря.

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