Хватит одного колеса: авто заберут прямо со двора

Собственный двор не защищает водителя от эвакуации. Юрист Матвей Елисеев предупредил: за нарушение правил остановки или стоянки автомобиль могут отправить на спецстоянку, даже если в запрещенной зоне оказалось всего одно колесо.
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