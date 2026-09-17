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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джонатан Куминга: «Никогда не отказывался от лишних бабок»

Джонатан Куминга подписал контракт с «Миннесотой» на 2 года и 12,4 млн. Подкаст Лонзо Болла упомянул отклоненные форвардом за последние годы предложения от «Уорриорз» (3 года, 75,2 млн) и «Лейкерс» (3 года 36 млн).

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