Джонатан Куминга: «Никогда не отказывался от лишних бабок»

Джонатан Куминга подписал контракт с «Миннесотой» на 2 года и 12,4 млн. Подкаст Лонзо Болла упомянул отклоненные форвардом за последние годы предложения от «Уорриорз» (3 года, 75,2 млн) и «Лейкерс» (3 года 36 млн).