Врач Савицкая посоветовала сократить употребление переработанного мяса и сахара

Правильное питание — залог крепкого здоровья. Как составить сбалансированный рацион, рассказала главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая сайту pravda-nn.
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