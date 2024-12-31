Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении пожелал РФ победы над «неонацистами»

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с наступающим Новым годом, в котором выразил надежду, что 2025 год станет годом победы армии и народа РФ над неонацистами.
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