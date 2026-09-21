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Прототип китайского сверхзвукового самолета проходит этап окончательной сборки

Прототип китайского сверхзвукового самолета проходит этап окончательной сборки

Разработкой TMS-10 занимается лаборатория Тяньмушань, исследовательский институт, созданный при поддержке Пекинского университета аэронавтики и астронавтики.

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