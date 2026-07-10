Ситуация с дефицитом бензина доходит до абсурда. Колдуньи обещают превратить АИ-92 в АИ-100

Ситуация с дефицитом бензина доходит до абсурда. Колдуньи обещают превратить АИ-92 в АИ-100В России на фоне разговоров о топливном дефиците неожиданно активизировался новый сегмент эзотерических услуг — автомобильная магия.
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