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Живая Кубань

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Ситуация с дефицитом бензина доходит до абсурда. Колдуньи обещают превратить АИ-92 в АИ-100

Ситуация с дефицитом бензина доходит до абсурда. Колдуньи обещают превратить АИ-92 в АИ-100

Ситуация с дефицитом бензина доходит до абсурда. Колдуньи обещают превратить АИ-92 в АИ-100В России на фоне разговоров о топливном дефиците неожиданно активизировался новый сегмент эзотерических услуг — автомобильная магия.

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