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Марио Сен-Супери вернулся из NCAA и продолжит карьеру в «Валенсии»

20-летний испанский разыгрывающий Марио Сен-Супери присоединился к «Валенсии» и начнет выступление в Евролиге.

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