«Ни про НКВД, ни про 1945 год, ни про «Динамо»…» Режиссер «Kpыма» Пиманов выпускает фильм «11 молчаливых мужчин»

17 февраля в прокат выйдет картина «Одиннадцать молчаливых мужчин». Фильм режиссера Алексея Пиманова рассказывает о поездке «Динамо» в Лондон в 1945 году, где московский клуб провел несколько товарищеских матчей с английскими клубами.
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