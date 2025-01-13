В Конгрессе США подготовили законопроект о покупке Гренландии

В Конгрессе США провели подготовку законопроекта о приобретении Гренландии. По информации агентства Reuters, данным вопросом занялись члены Республиканской партии, чтобы избранный президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность имел бы возможность начать соответствующие переговоры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии