Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Конгрессе США подготовили законопроект о покупке Гренландии

В Конгрессе США подготовили законопроект о покупке Гренландии

В Конгрессе США провели подготовку законопроекта о приобретении Гренландии. По информации агентства Reuters, данным вопросом занялись члены Республиканской партии, чтобы избранный президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность имел бы возможность начать соответствующие переговоры.

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