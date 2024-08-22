Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Лукашенко обостряет, в Ереване негодуют. "Ну кому нужны армяне? Вообще никому они не нужны. Никому (кроме нас)"

Лукашенко обостряет, в Ереване негодуют. "Ну кому нужны армяне? Вообще никому они не нужны. Никому (кроме нас)"

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Александр Григорьевич Лукашенко об Армении: "Я об их политике даже говорить не хочу.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
То что к нам едут мигранты, наверное это не совсем плохо. Но плохо то, что этот поток никак не регулируется из за коррупции чинуш. Все зависит от губернатора субъекта России. К примеру в Удмуртии, губернатор Бречалов, там с этим полный порядок. Если где-то нужны рабочие руки, работодатель обращается в администрацию губернатора с заявлением. Там указывается сколько и кто по профессии нужен и на какое предприятие. Заявление регистрируется и вся ответственность далее на этого работодателя, подавшего заявление. Мигранты едут туда, где бесконтрольность, коррупция чинуш и где крутятся деньги. Вот и все. Если набились мигранты в города губернии и шастают по улицам и совершают преступления, то можно смело заводить уголовное дело на этого губернатора. Всего то, чтобы навести порядок и чтобы другим губернаторам неповадно было разводить коррупцию. Нужен соответствующий Закон и все дела. Если в Думе саботируют принятие подобного Закона, то понятно откуда ноги растут.Пожестче надо сверху влиять на эти процессы, только и всего.
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16 час.
Алексей Кротов
Раз такие независимые так пускай независимо пиз.. в Армению. Какого в России надо в ЕС ждут свежие &quot;дупы&quot;.
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13 час.
лл
лина любимцева
Лукашенко ПРАВ!! А вот за сколько бабла Пашинян продался и продал Армению? Армян это никак не напрягает? КТО и нагнетает, так это Пашинян!! Или дураки, или идиоты, что не хотят понимать.
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12 час.

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