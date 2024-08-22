Лукашенко обостряет, в Ереване негодуют. "Ну кому нужны армяне? Вообще никому они не нужны. Никому (кроме нас)"

ЛК

Любовь Кузьмина

То что к нам едут мигранты, наверное это не совсем плохо. Но плохо то, что этот поток никак не регулируется из за коррупции чинуш. Все зависит от губернатора субъекта России. К примеру в Удмуртии, губернатор Бречалов, там с этим полный порядок. Если где-то нужны рабочие руки, работодатель обращается в администрацию губернатора с заявлением. Там указывается сколько и кто по профессии нужен и на какое предприятие. Заявление регистрируется и вся ответственность далее на этого работодателя, подавшего заявление. Мигранты едут туда, где бесконтрольность, коррупция чинуш и где крутятся деньги. Вот и все. Если набились мигранты в города губернии и шастают по улицам и совершают преступления, то можно смело заводить уголовное дело на этого губернатора. Всего то, чтобы навести порядок и чтобы другим губернаторам неповадно было разводить коррупцию. Нужен соответствующий Закон и все дела. Если в Думе саботируют принятие подобного Закона, то понятно откуда ноги растут.Пожестче надо сверху влиять на эти процессы, только и всего.