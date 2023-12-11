Что случилось ночью, 11 декабря 2023 года

В России начал действовать единый перечень причин, на основании которых загранпаспорт может быть . Нововведение в законодательство коснется всех видов заграничных паспортов, включая служебные и дипломатические.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии