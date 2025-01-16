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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Проспект «Вашингтона» Кристалл набрал 11 очков в 2 матчах в WHL. Его команда «Спокан» забила минимум 10 голов в 2 играх подряд

«Спокан» разгромил «Келоуну» (10:0) в игре регулярного чемпионата Западной хоккейной лиге. Нападающий команды Эндрю Кристалл, являющийся проспектом «Вашингтоном», записал на свой счет 4 (2+2) очка при полезности «плюс 4».

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