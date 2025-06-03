Погрязнут в войне? Известные предсказатели предрекли Европе катастрофический 2025 год

Страшные события могут охватить европейские государства уже в ближайшие месяцы.Газета Daily Mail опубликовала тревожные прогнозы четырех известных предсказателей, независимо предрекших крупный военный конфликт в Европе в 2025 году.
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