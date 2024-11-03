НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

«Наполи» лидирует в Серии А после 11 туров. «Интер» – 2-й, «Аталанта» – 3-я, «Ювентус» – 5-й, у «Лацио» и «Милана» игра в запасе

Команда Антонио Конте в 11-м туре чемпионата Италии уступила «Аталанте» со счетом 0:3. Несмотря на это неаполитанцы сохраняют первую строчку в турнирной таблице.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх