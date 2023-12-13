Систему «все включено» в Турции ждут большие перемены

Из-за конкуренции отели слишком сильно наполнили систему «все включено», поэтому терпят убытки.Из-за того, что в результате сильной конкуренции отели в Турции слишком сильно наполнили систему «все включено» и терпят убытки, систему ждут большие перемены.
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