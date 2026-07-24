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Мужская мода на лето-2026: 6 курортных трендов, которые вышли за пределы пляжа

Мужская мода на лето-2026: 6 курортных трендов, которые вышли за пределы пляжа

Проанализировали свежие показы брендов и узнали, что нужно носить летом 2026 года. В 2026 году среди модных домов снова наблюдается тенденция предлагать мужчинам вещи, которые одинаково хорошо смотрятся и на курорте, и в городе.

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