Мужская мода на лето-2026: 6 курортных трендов, которые вышли за пределы пляжа

Проанализировали свежие показы брендов и узнали, что нужно носить летом 2026 года. В 2026 году среди модных домов снова наблюдается тенденция предлагать мужчинам вещи, которые одинаково хорошо смотрятся и на курорте, и в городе.
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