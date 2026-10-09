Минобрнауки предлагает по-новому оценивать высокие результаты ЕГЭ

Инициатива ориентирована в первую очередь на технические и инженерные специальности С 2027 года абитуриенты российских вузов смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, если эти баллы не были использованы при поступлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.