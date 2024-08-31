На намыве снова сильная пылевая буря. В социальных сетях появились видео. Очевидцы говорят, что пыль долетает до 15 этажей.
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На намыве снова сильная пылевая буря. В социальных сетях появились видео. Очевидцы говорят, что пыль долетает до 15 этажей.