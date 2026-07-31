В Анапе уничтожили, раздавили тракторами и сожгли, около почти 100 кг голландского сыра. Продукт оказался контрафактным

В Анапе уничтожили, раздавили тракторами и сожгли, около почти 100 кг голландского сыра. Продукт оказался контрафактнымВ Анапе сотрудники Россельхознадзора вместе с Новороссийской таможней и транспортной прокуратурой проинспектировали местные торговые точки на предмет запрещённого ввоза.