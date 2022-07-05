Ход семьей сенаторы внесли в Думу законопроект о защите семьи от необоснованного вмешательства государства и третьих лиц В преддверии учрежденного Президентом нового праздника — Дня семьи любви и верности (будет отмечаться 8 июля) — группа сенаторов снова внесла в Думу пакет законопроектов об изменении концепции Семейного кодекса и еще семи федеральных законов, призванный защитить семьи от внешнего вмешательства и подготовленный при участии экспертов родительского сообщества, в первую очередь — института Общественного уполномоченного по защите семьи.