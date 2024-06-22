Шор: Молдавия никогда не забудет день 22 июня 1941 года

Молдавский народ никогда не забудет, как 22 июня 1941 года на СССР напала нацистская Германия, а на территорию Молдавии «ворвались румынские полчища», заявил 22 июня молдавский оппозиционный политик Илан Шор, руководитель блока партий «Победа», в своем Telegram-канале в записи, посвященной Дню памяти и скорби.