Существуют события, которые, однажды произойдя, продолжают отбрасывать тень на десятилетия вперёд. Ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге относится именно к таким.
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