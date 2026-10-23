© Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look PressГлавный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани был доставлен в больницу на машине скорой помощи после потери сознания на тренировке, сообщает Sky Sport Germany.
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