В Омске местная жительница увидела, что при покупке товаров на маркетплейсе у нее не списываются средства.
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В Омске местная жительница увидела, что при покупке товаров на маркетплейсе у нее не списываются средства.