Израиль одним выстрелом в Газе уложил трёх элитных спецназовцев: Британия в бешенстве

Коллаж ЦарьградаСегодня 1,4K прочитали Кем в реальности были волонтёры из "Всемирной центральной кухни", которых убил ЦАХАЛ, будет ли ответ Ирана на уничтожение своего консульства? Тель-Авив включил заднюю или готовится к удару электромагнитной бомбой по Тегерану? Об этом читайте в материале Царьграда.