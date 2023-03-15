Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...
  • Петр Давыдов
    😍Юрий Бородавко о ...

Кузнецов впервые за 8 лет не набрал очков в 6 матчах подряд. У него 0 бросков и «минус 1» за 21:21 с «Рейнджерс»

Евгений Кузнецов впервые за 8 лет остался без очков в 6 матчах подряд. Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:5).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх