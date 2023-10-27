В России 28 октября 2023 года празднуют День создания армейской авиации Ирэн Орлонская28 октября ежегодно в Вооруженных силах России отмечается День армейской авиации Военно-воздушных сил (ВВС, с 1 августа 2015 г.
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