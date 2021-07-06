Происшествия

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В Югре возбуждено уголовное дело по факту легализации украденного имущества

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г.

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