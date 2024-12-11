В областном центре появилась улица Героя России Сергея Железнова

«Под огнем противника уничтожил документы с секретной информацией«.Его имя носит и школа №30 в Смоленске - в ней Герой России учился Улица Героя России Сергея Железнова появилась в микрорайоне Королёвка в Смоленске.
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