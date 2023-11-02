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"Подземный город" со складами оружия: Журналисты проникли в секретные туннели ХАМАС под Газой

"Подземный город" со складами оружия: Журналисты проникли в секретные туннели ХАМАС под Газой

Журналисты RT Arabic спустились на глубину 60 метров и прошлись по секретным туннелям ХАМАС.Как передаёт руководитель RT Arabic Майя Манна в своём телеграм-канале, журналисты RT Arabic прошлись по секретным туннелям ХАМАС, спустившись на глубину 60 метров.

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