"Подземный город" со складами оружия: Журналисты проникли в секретные туннели ХАМАС под Газой

Журналисты RT Arabic спустились на глубину 60 метров и прошлись по секретным туннелям ХАМАС.Как передаёт руководитель RT Arabic Майя Манна в своём телеграм-канале, журналисты RT Arabic прошлись по секретным туннелям ХАМАС, спустившись на глубину 60 метров.
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