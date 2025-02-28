Здоровый бизнес REDMOND: как корпоративные спортивные соревнования повышают эффективность функционирования компании

Команда REDMOND вновь приняла участие в зимних играх «Здоровый бизнес» Команда REDMOND Drive вместе с представителями еще 15 компаний 25 февраля состязались в ловкости, быстроте, упорстве на одном из горнолыжных курортов Ленинградской области.
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